Кошта пригласил лидеров ЕС на неформальную встречу в Копенгагене

Президент Европейского совета Антониу Кошта направил членам Европейского совета пригласительное письмо на неформальную встречу глав государств и правительств.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Евросовета, мероприятие состоится 1 октября в Копенгагене по приглашению премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

По словам Кошты, повестка заседания будет сосредоточена на двух ключевых направлениях: укрепление общей европейской оборонной готовности и усиление поддержки Украины.

Он подчеркнул, что недавние нарушения Россией воздушного пространства Польши и Румынии стали напоминанием о необходимости ускорения и углубления усилий в сфере безопасности.

"Мы строим Европу, способную эффективно и сообща реагировать на сегодняшние и будущие угрозы", - отметил глава Европейского совета, добавив, что амбициозная цель ЕС - повысить оборонную готовность к 2030 году.

Среди вопросов для обсуждения - ускорение поставок и развитие совместных возможностей, поддержка восточного фланга ЕС, а также усиление роли министров обороны в Совете для более эффективной координации.

Особое внимание в Копенгагене будет уделено Украине. Кошта заявил, что ЕС и государства-члены должны обеспечить надежную и предсказуемую поддержку Киеву, продолжать давление на Россию и содействовать процессу вступления Украины в ЕС.