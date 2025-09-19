Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Кошта пригласил лидеров ЕС на неформальную встречу в Копенгагене

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 14:26
    Кошта пригласил лидеров ЕС на неформальную встречу в Копенгагене

    Президент Европейского совета Антониу Кошта направил членам Европейского совета пригласительное письмо на неформальную встречу глав государств и правительств.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Евросовета, мероприятие состоится 1 октября в Копенгагене по приглашению премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

    По словам Кошты, повестка заседания будет сосредоточена на двух ключевых направлениях: укрепление общей европейской оборонной готовности и усиление поддержки Украины.

    Он подчеркнул, что недавние нарушения Россией воздушного пространства Польши и Румынии стали напоминанием о необходимости ускорения и углубления усилий в сфере безопасности.

    "Мы строим Европу, способную эффективно и сообща реагировать на сегодняшние и будущие угрозы", - отметил глава Европейского совета, добавив, что амбициозная цель ЕС - повысить оборонную готовность к 2030 году.

    Среди вопросов для обсуждения - ускорение поставок и развитие совместных возможностей, поддержка восточного фланга ЕС, а также усиление роли министров обороны в Совете для более эффективной координации.

    Особое внимание в Копенгагене будет уделено Украине. Кошта заявил, что ЕС и государства-члены должны обеспечить надежную и предсказуемую поддержку Киеву, продолжать давление на Россию и содействовать процессу вступления Украины в ЕС.

    Антониу Кошта Украина Европейский союз Копенгаген российско-украинский конфликт
    Koşta Aİ liderlərini Kopenhagendə qeyri-rəsmi görüşə dəvət edib

    Последние новости

    15:50

    Наблюдательный совет Bank BTB будет переформирован

    Финансы
    15:45
    Фото

    F2: В Баку произошла очередная авария, столкнулись болиды

    Формула 1
    15:44
    Фото

    Квалификация Формула-2 завершилась - ОБНОВЛЕНО

    Формула 1
    15:41

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    15:40

    Яшар Гюлер встретился с азербайджанскими ветеранами

    В регионе
    15:37
    Фото

    Азербайджан эвакуировал 14 палестинских студентов из Газы

    Внешняя политика
    15:37
    Фото

    Генпрокуроры Азербайджана и Словакии подписали Меморандум о взаимопонимании

    Происшествия
    15:34

    Итконен: Восемь стран ЕС продолжают импортировать российский газ

    Другие страны
    15:32

    Состоялся цикл мероприятий по случаю 2-й годовщины антитеррористической операции

    Армия
    Лента новостей