Кошта: Очередной саммит ЕС-Мексика состоится в Мехико в мае

Председатель Европейского совета Антониу Кошта провел телефонный разговор с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

Как передает Report, об этом Кошта написал на своей странице в соцсети Х.

"Я рад объявить, что следующий саммит ЕС-Мексика состоится 22 мая в Мехико". - сообщил он по итогам беседы.

По его словам, Европу и Мексику объединяет общее видение мира, основанное на защите сотрудничества, устойчивом росте и уважении международного права.

"Я с нетерпением жду визита в Мексику, чтобы продолжить продвижение наших общих приоритетов: торговли, инвестиций, климата и окружающей среды, энергетики, гендерного равенства, здравоохранения и научных исследований", - подытожил он.