Кошта: Очередной саммит ЕС-Мексика состоится в Мехико в мае
- 30 апреля, 2026
- 19:24
Председатель Европейского совета Антониу Кошта провел телефонный разговор с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.
Как передает Report, об этом Кошта написал на своей странице в соцсети Х.
"Я рад объявить, что следующий саммит ЕС-Мексика состоится 22 мая в Мехико". - сообщил он по итогам беседы.
По его словам, Европу и Мексику объединяет общее видение мира, основанное на защите сотрудничества, устойчивом росте и уважении международного права.
"Я с нетерпением жду визита в Мексику, чтобы продолжить продвижение наших общих приоритетов: торговли, инвестиций, климата и окружающей среды, энергетики, гендерного равенства, здравоохранения и научных исследований", - подытожил он.
Последние новости
01:14
Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов СШАДругие
00:39
Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценариемДругие страны
00:13
CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем ВостокеВ регионе
23:50
Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языкеДругие страны
23:43
Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с ИраномВ регионе
23:37
Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в ЛиванеДругие страны
23:21
TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
23:18
VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинахДругие страны
23:12