Кошта: Мир на Южном Кавказе имеет ключевое значение для межрегионального взаимодействия
ЕС приветствует активную и конструктивную роль Казахстана в укреплении региональной стабильности, включая поддержку процесса урегулирования между Арменией и Азербайджаном.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил председатель Совета ЕС Антониу Кошта в ходе визита в Астану.
"Мирный и процветающий Южный Кавказ имеет жизненно важное значение для укрепления связей между Европой и Центральной Азией", - заявил он.
Он также выразил признательность Казахстану за последовательную защиту Устава ООН и основанного на верховенстве закона.
