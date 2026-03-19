Кошта: Автономия - единственный способ обеспечить надежность энергобудущего ЕС

Нынешний конфликт в Иране вновь показывает, что лучший способ обеспечить предсказуемость и надежность энергетического будущего ЕС - наращивать собственное производство энергии.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил председатель Совета ЕС Антониу Кошта перед началом саммита глав государств и правительств Евросоюза.

По его словам, это единственный путь к энергетической автономии, независимости и безопасности энергосистемы. "Для этого необходимо продолжать энергетический переход, учитывая при этом специфику государств-членов и некоторых энергоемких отраслей", - отметил он.

Кошта также подчеркнул важность соблюдения климатических целей, отметив, что уже сегодня необходимо обеспечить сохранение для будущих поколений планеты, на которой можно жить.

Говоря о предстоящей встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришом, он подчеркнул значимость многостороннего сотрудничества: "Альтернативы международному порядку, основанному на правилах, нет, иначе это война в Украине, недобросовестная конкуренция в торговле, угроза суверенитету Гренландии и пр", - сказал Кошта.