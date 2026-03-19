    Кошта: Автономия - единственный способ обеспечить надежность энергобудущего ЕС

    • 19 марта, 2026
    • 13:53
    Кошта: Автономия - единственный способ обеспечить надежность энергобудущего ЕС

    Нынешний конфликт в Иране вновь показывает, что лучший способ обеспечить предсказуемость и надежность энергетического будущего ЕС - наращивать собственное производство энергии.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил председатель Совета ЕС Антониу Кошта перед началом саммита глав государств и правительств Евросоюза.

    По его словам, это единственный путь к энергетической автономии, независимости и безопасности энергосистемы. "Для этого необходимо продолжать энергетический переход, учитывая при этом специфику государств-членов и некоторых энергоемких отраслей", - отметил он.

    Кошта также подчеркнул важность соблюдения климатических целей, отметив, что уже сегодня необходимо обеспечить сохранение для будущих поколений планеты, на которой можно жить.

    Говоря о предстоящей встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришом, он подчеркнул значимость многостороннего сотрудничества: "Альтернативы международному порядку, основанному на правилах, нет, иначе это война в Украине, недобросовестная конкуренция в торговле, угроза суверенитету Гренландии и пр", - сказал Кошта.

    Costa: Autonomy key to ensuring EU energy security
    14:52

    Иран пригрозил полным уничтожением энергоинфраструктуры союзников США на Ближнем Востоке

    Другие страны
    14:50
    Фото

    ANAMA: На кладбищах Карабаха и Восточного Зангезура сохраняется минная опасность

    Внутренняя политика
    14:48

    Пашинян обвинил предыдущих лидеров Армении в сокрытии правды о Карабахе

    Внешняя политика
    14:45

    Санчес: Война в Иране подрывает международный порядок, Испания за дипломатическое решение

    Другие страны
    14:39
    Фото

    Переселившимся в Ходжавенд 46 семьям вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    14:37
    Фото

    В школе города Шуша отметили праздник Новруз

    Внутренняя политика
    14:34

    Иностранец осужден в Азербайджане по делу о разглашении государственной тайны

    Происшествия
    14:32

    Оман осудил Иран за атаки на энергообъекты стран Персидского залива

    Другие страны
    14:22

    БИГ представила обширный доклад о транснациональных репрессиях Индии против сикхов

    Другие страны
    Лента новостей