Кортеж Трампа изменил маршрут из-за протестов во Флориде

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Кортеж президента США был вынужден изменить маршрут на пути следования в резиденцию Мар-о-Лаго во Флориде из-за протестных акций.

Как передает Report, об этом сообщает The Hill.

Сообщается, что демонстранты планировали встретить президента США Дональда Трампа в Уэст-Палм-Бич, который обычно он проезжает, когда едет в свой особняк. Чтобы избежать встречи, кортеж выбрал более длинный путь в обход города.

Многотысячные «Марши за наши жизни» против снятия запрета на ношение оружия проходили 24 марта в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго и других крупных городах США. Участники акций от властей ужесточить контроль за обращением оружия после стрельбы в школе Парклэнда во Флориде, жертвами которого стали 17 человек.