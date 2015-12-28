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    Корсика: полиция не пустила демонстрантов в арабский квартал

    В городе несколько дней продолжаются антиарабские демонстрации

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Службы безопасности на французском острове Корсика не дали сотням демонстрантов прорваться в микрорайон столицы Аяччо, где проживают преимущественно арабы, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    В городе несколько дней продолжаются антиарабские демонстрации, и власти даже запретили митинговать в некоторых районах города.

    Демонстрации начались, после того как 22 декабряв этом микрорайоне были ранены двое пожарных и один полицейский.

    На следующий день около 600 человек вышли на улицы с антиарабскими лозунгами.

    Несколько протестующих разгромили молельную комнату и даже, как утверждают власти, сожгли несколько копий Корана.

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