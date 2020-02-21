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Коронавирус выявлен еще в одной стране

Коронавирус выявлен еще в одной стране

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Ливане.

Как сообщает Report со ссылкой на Arab News, об этом заявил министр здравоохранения страны Хамад Хасан. 

По его словам, прилетевшая из иранского города Кум молодая женщина помещена под карантин в госпиталь. 

Кроме того, на прошлой неделе с тем же диагнозом была госпитализирована 35-летняя иранка, приехавшая в канадскую провинцию Британская Колумбия. 

Напомним, что общее число скончавшихся от коронавируса в мире превышает 2 200 человек. 

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