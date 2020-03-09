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Коронавирус в США: 22 человека умерли, более 560 заразились

​Коронавирус в США: 22 человека умерли, более 560 заразились

© google.az

9 марта в США зафиксировано не менее 565 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В результате заболевания умерли не менее 22 человек. 

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, коронавирусная инфекция поразила уже 34 американских штата.

Штаты Калифорния и Нью-Йорк, население которых в общей сложности составляет почти 60 миллионов человек, находятся на чрезвычайном положении.

При этом ни республиканцы, ни демократы не прекратили свои предвыборные кампании и не отменили митинги, на которые собираются десятки тысяч человек.

Ранее в ВОЗ заявили, что заражение коронавирусом зафиксировано в 101 стране, количество случаев инфицирования в мире возросло до 105 586.

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