​Коронавирус в США: 22 человека умерли, более 560 заразились

9 марта в США зафиксировано не менее 565 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. В результате заболевания умерли не менее 22 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, коронавирусная инфекция поразила уже 34 американских штата.

Штаты Калифорния и Нью-Йорк, население которых в общей сложности составляет почти 60 миллионов человек, находятся на чрезвычайном положении.

При этом ни республиканцы, ни демократы не прекратили свои предвыборные кампании и не отменили митинги, на которые собираются десятки тысяч человек.

Ранее в ВОЗ заявили, что заражение коронавирусом зафиксировано в 101 стране, количество случаев инфицирования в мире возросло до 105 586.