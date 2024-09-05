Королевой народа маори стала младшая дочь Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII

Младшая дочь короля маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII, умершего 30 августа, Нга Вай Хоно и Те По была избрана новым монархом коренных жителей Новой Зеландии.

Младшая дочь короля маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII, умершего 30 августа, Нга Вай Хоно и Те По была избрана новым монархом коренных жителей Новой Зеландии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, совет старейшин племен избрал 27-летнюю Нга Вай Хоно и Те По восьмым по счету монархом маори. Она стала второй женщиной на этом посту, а первой была Те Арикинуи Дам Те Атаирангикааху, ее бабушка по линии отца, которая была лидером новозеландских коренных жителей с 1996 по 2006 год.

Новая королева маори - выпускница Университета Уайкато. Она получила степень магистра в области культуры и искусствоведения и специализировалась на изучении маорийской традиции капа-хака (боевые песни и танцы маори).

Поминальные мероприятия и похороны короля Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII завершились в четверг, 5 сентября. Он был погребен рядом с могилами других монархов маори на священной горе Таупири (расположена на Северном острове, в 120 км к югу от Окленда).