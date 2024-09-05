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Королевой народа маори стала младшая дочь Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII

Королевой народа маори стала младшая дочь Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII Младшая дочь короля маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII, умершего 30 августа, Нга Вай Хоно и Те По была избрана новым монархом коренных жителей Новой Зеландии.
Другие страны
5 сентября 2024 г. 10:02
Королевой народа маори стала младшая дочь Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII

Младшая дочь короля маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII, умершего 30 августа, Нга Вай Хоно и Те По была избрана новым монархом коренных жителей Новой Зеландии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, совет старейшин племен избрал 27-летнюю Нга Вай Хоно и Те По восьмым по счету монархом маори. Она стала второй женщиной на этом посту, а первой была Те Арикинуи Дам Те Атаирангикааху, ее бабушка по линии отца, которая была лидером новозеландских коренных жителей с 1996 по 2006 год.

Новая королева маори - выпускница Университета Уайкато. Она получила степень магистра в области культуры и искусствоведения и специализировалась на изучении маорийской традиции капа-хака (боевые песни и танцы маори).

Поминальные мероприятия и похороны короля Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII завершились в четверг, 5 сентября. Он был погребен рядом с могилами других монархов маори на священной горе Таупири (расположена на Северном острове, в 120 км к югу от Окленда).

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