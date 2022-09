Королева сердец Соединенного Королевства: о ком скорбит народ

Вчера, 8 сентября 2022 года, все население Соединенного Королевства пало в траур, узнав о кончине в возрасте 96 лет самого долгоправящего монарха Великобритании Королевы Елизаветы II.

Как передает Report, королева-бабушка за 70 лет правления, сменив пятнадцать премьер-министров, начиная с Уинстона Черчилля, смогла завоевать любовь населения. Ее всюду приветствовали радостные сограждане: We want the Queen, we want the Queen. С подданными Елизавета общалась легко, непринужденно и с улыбкой на лице.

Писательница Сара Брэдфорд, автор книги «Королева Елизавета II — ее жизнь в наше время», вспоминает, что королева очень любила и ценила разговоры с обычными людьми: «Ее лицо будто расцветает, когда ей представляют кого-то. Она общается доверительно, по-человечески. Людям, особенно военнослужащим, важно знать, что первое лицо государства искренне и лично интересуется их судьбой».

«Во времена предыдущих монархов, родителей Елизаветы, ее бабушек и дедушек, все было гораздо строже. Протокол соблюдался неукоснительно: король или королева никогда не заговорили бы с тем, кто им не был представлен официально. Но Елизавета решила сломать многовековую традицию. В один прекрасный день она просто покинула красную ковровую дорожку и пошла «в народ» к ужасу секьюрити и политиков, которые стояли обомлев и спрашивали друг друга: «Что она делает?»», - сказал британский писатель, автор нескольких книг о Елизавете II и сценария фильма «Год с королевой» (A Year With The Queen) Роберт Хардман.

Королева сломала не только эту традицию, став первой из британских монархов, кто побывал в Австралии, Новой Зеландии, Китае и России. Однако самым запоминающимся поступком, показавшим ее смелость, стало ее вступление в Женский вспомогательный территориальный корпус в последние годы Второй мировой войны.

«Ее занесли в списки под номером 230873, как второго младшего офицера Елизавету Виндзор. Три недели она провела на курсах с группой других (тщательно отобранных) волонтеров, где изучала основы механики и училась водить грузовик. Впервые женщина из королевской семьи занималась на курсах вместе с "обычными людьми"», - говорится в статье Би Би Си, отмечая, что именно в последний год войны Елизавета влюбилась в лейтенанта Королевского флота Филиппа Маунтбэттена, будущего герцога Эдинбургского, который стал ее мужем.

Еще в октябре 1940 года, тогда еще принцесса Елизавета впервые выступила по радио, обращаясь к детям, которых отправили в Северную Америку, подальше от бомб, летящих на британские города. "Мы, дети, оставшиеся дома, по-прежнему не унываем и полны храбрости, - сказала она. - Мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь нашим отважным морякам, солдатам и летчикам. И мы тоже готовы нести наше бремя опасности и горя войны".

Даже только то, что и Елизавета, и ее сестра Маргарет остались в Британии и никуда не уехали, поддерживало дух британцев. Би Би Си отмечает, что в начале войны правительство склонялось к тому, чтобы отправить короля с женой и детьми подальше от бомб в Канаду, но они категорически отказалась. "Дети никуда не поедут, если не поеду я, я не поеду без их отца, а король не покинет страну ни при каких обстоятельствах", - заявила королева Елизавета.

Всех достижений королевы за период ее правления не пересчитать, однако одно можно сказать наверняка: Она внесла свое имя в историю, как великий монарх, которого очень любит народ.