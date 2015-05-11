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    Король Саудовской Аравии заявил, что хочет спасти народ Йемена от сектантства

    Ранее сообщалось, что хуситы согласились на перемирие в Йемене

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз заявил, что операция в Йемене направлена на спасение «братского народа Йемена от сектантских группировок, угрожающих безопасности в регионе», сообщает Al Arabiya.

    Король добавил, что повстанцы «угрожают соседним странам и поддерживаются иностранными государствами, которые пытаются расширить влияние в регионе».

    Ранее сообщалось, что хуситы согласились на перемирие в Йемене, которое запланировано на 12 мая, напоминает Report со ссылкой на «Газета.Ru».

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