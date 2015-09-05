Глава МИД Саудовской Аравии: Эр-Рияд удовлетворен гарантиями Вашингтона по Ирану

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Вашингтоне состоялись переговоры короля Саудовской Аравии Салмана с президентом США Бараком Обамой, посвященные, в основном, иранской ядерной программе и другим актуальным вопросам ближневосточной политики. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, после переговоров министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубайр сказал, что Эр-Рияд удовлетворен гарантиями Вашингтона. По его словам, Венские соглашения позволили устранить иранскую угрозу, гарантируют проведение тщательных инспекций всех подозрительных объектов и позволяют сразу восстановить санкции, если Иран нарушит свои обязательства.

Саудовский министр добавил, что Иран должен использовать средства, освобождаемые после отмены санкций, на развитие своей экономики, а не на разные "авантюры" в регионе.

По его словам, избавившись от проблемы в виде иранской ядерной программы, Саудовская Аравия может сосредоточить усилия на других актуальных вопросах, в первую очередь, на борьбе с террористами.

На встрече рассматривалась также ситуация в Йемене. Президент США призвал как можно скорее восстановить работу правительственных структур в этой стране, чтобы облегчить гуманитарный кризис.

Саудовские представители сообщили также, что ведут переговоры о покупке вооружений на сумму миллиард долларов. Оружие должно помочь королевству вести борьбу с йеменскими мятежниками-хуситами и с террористической группировкой "Исламское государство".