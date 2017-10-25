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    Король Марокко отправил в отставку несколько министров

    Король принял такое решение после получения отчета счетной палаты о многочисленных задержках и халатности министров© http://news.liga.net

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/Король Марокко Мухаммед VI оправил в отставку нескольких министров и высокопоставленных чиновников за невыполнение задач по развитию в городе Эль-Хосейма, где на протяжении долгого времени сохраняется неспокойная обстановка, пишет газета North Africa Post.

    По данным издания, король принял такое решение после получения отчета счетной палаты, где говорится о многочисленных задержках и халатности министров. Он также попросил главу правительства подготовиться к перестановкам в кабмине в связи с необходимостью заменить министров, покидающих свои посты.

    Сообщается, что помимо прочих в отставку были отправлены министры образования, здравоохранения, а также жилищной и городской политики страны.

    Неспокойная обстановка в городе Эль-Хосейма сохраняется с октября прошлого года, когда местный рыбак был раздавлен в мусоровозе при попытке извлечь оттуда конфискованную полицией рыбу. Гибель рыбака спровоцировала волну протестов против "коррупции и несправедливости". 

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