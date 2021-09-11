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Король Марокко Мухаммед VI поручил сформировать новое правительство

Король Марокко Мухаммед VI поручил сформировать новое правительство Король Марокко Мухаммед VI поручил генсекретарю победившей на парламентских выборах партии "Национальное объединение независимых" Азизу Ахханушу сформировать новое правительство страны.
Другие страны
11 сентября 2021 г. 01:48
Король Марокко Мухаммед VI поручил сформировать новое правительство
Мухаммед VI

Король Марокко Мухаммед VI поручил генсекретарю победившей на парламентских выборах партии "Национальное объединение независимых" Азизу Ахханушу сформировать новое правительство страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отметило государственное телевидение.

"Король Марокко назначил Азиза Аххануша премьер-министром и поручил лидеру победившей на парламентских выборах партии Азизу Ахханушу сформировать новое правительство страны", - сообщает телевидение.

В среду марокканцы выбирали депутатов парламента, а также членов региональных советов и муниципалитетов. Явка составила 50,35%. Победу на парламентских выборах одержала либеральная партия "Национальное объединение независимых", она получила больше всего мест в палате представителей (нижней палате марокканского парламента) - 102. Правящая умеренная исламистская "Партия справедливости и развития" потерпела сокрушительное поражение, получив лишь 13 мест.

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