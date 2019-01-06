Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Верховный правитель (король) Малайзии Мухаммад V отрекся от престола.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в воскресенье заявлении королевского дворца.

"Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами", - указывается в сообщении. Он также поблагодарил членов Совета правителей (наследственных султанов), которые ранее избрали его королем.

Причины его отречения не раскрываются. Он был избран королем в апреле 2016 года на пять лет на тайном голосовании девятью членами Совета правителей (наследственных султанов).

В современной Малайзии, ставшей конституционной монархией в 1957 году, король исполняет церемониальные функции и является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Для принятия законов или назначения любого министра требуется его согласие, которое монарх дает "по совету парламента и правительства". Выборный король призван также обеспечивать особое положение малайцев, а также других представителей коренного населения Малайзии - "бумипутера" - и "законных интересов" остальных общин.