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    Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Верховный правитель (король) Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в воскресенье заявлении королевского дворца.

    "Его Величество направил официальное письмо об отречении от престола в соответствии с установленными правилами", - указывается в сообщении. Он также поблагодарил членов Совета правителей (наследственных султанов), которые ранее избрали его королем.

    Причины его отречения не раскрываются. Он был избран королем в апреле 2016 года на пять лет на тайном голосовании девятью членами Совета правителей (наследственных султанов).

    В современной Малайзии, ставшей конституционной монархией в 1957 году, король исполняет церемониальные функции и является верховным главнокомандующим вооруженными силами. Для принятия законов или назначения любого министра требуется его согласие, которое монарх дает "по совету парламента и правительства". Выборный король призван также обеспечивать особое положение малайцев, а также других представителей коренного населения Малайзии - "бумипутера" - и "законных интересов" остальных общин.

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