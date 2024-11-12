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Король Испании вновь посетит зону наводнений

Король Испании вновь посетит зону наводнений Король Испании Филипп VI с женой Летисией вернутся в Валенсию в начале следующей недели, чтобы посетить районы, пострадавшие в результате наводнений.
Другие страны
12 ноября 2024 г. 14:46
Король Испании вновь посетит зону наводнений

Король Испании Филипп VI с женой Летисией вернутся в Валенсию в начале следующей недели, чтобы посетить районы, пострадавшие в результате наводнений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Europa Press.

Кроме того, в течение дня монарх в сопровождении министра обороны Маргариты Роблес также планирует встретиться в регионе с военными, которые оказывают помощь в преодолении последствий удара стихии.

3 ноября Филипп VI вместе с женой, премьер-министром Педро Санчесом и главой кабмина автономного сообщества Валенсия Карлосом Масоном посетили пострадавшие из-за наводнений районы на востоке страны. В населенном пункте Пайпорта местные жители забросали делегацию грязью. Премьера пришлось эвакуировать, а поездку короля - прервать. У одной из машин делегации Санчеса также были разбиты стекла.

Отметим, что правительство Испании приняло решение выделить дополнительно более 3,7 млрд евро для помощи в преодолении последствий наводнений.

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