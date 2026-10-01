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    Король Испании Филипп VI вместе с королевой Летисией посетит Сеуту и Мелилья

    Другие страны
    • 01 октября, 2026
    • 12:34
    Король Испании Филипп VI вместе с королевой Летисией посетит Сеуту и Мелилья

    Король Испании Филипп VI вместе с супругой Летисией посетит автономные города Сеута и Мелилья 13 и 14 октября в рамках визита, согласованного с правительством.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники из королевского двора.

    Программа мероприятий, которые они проведут в двух автономных городах, будет объявлена ​​в ближайшие дни.

    В последний раз испанский монарх наносил официальный визит в Сеуту и Мелилью в 2007 году, когда королем был отец нынешнего главы государства Хуан Карлос I.

    Отметим, что в июле этого года десятки тысяч нелегальных мигрантов из Марокко смогли добраться до Сеуты вплавь. В связи с этим власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. По оценкам властей, в город могло проникнуть до 80 тыс. человек, однако предполагается, что подавляющее большинство нелегалов уже вернулось в Марокко.

    Король Филипп VI Незаконная миграция Сеута Испания Марокко
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