Король Испании Филипп VI вместе с королевой Летисией посетит Сеуту и Мелилья

Король Испании Филипп VI вместе с супругой Летисией посетит автономные города Сеута и Мелилья 13 и 14 октября в рамках визита, согласованного с правительством.

Как передает Report, об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на источники из королевского двора.

Программа мероприятий, которые они проведут в двух автономных городах, будет объявлена ​​в ближайшие дни.

В последний раз испанский монарх наносил официальный визит в Сеуту и Мелилью в 2007 году, когда королем был отец нынешнего главы государства Хуан Карлос I.

Отметим, что в июле этого года десятки тысяч нелегальных мигрантов из Марокко смогли добраться до Сеуты вплавь. В связи с этим власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. По оценкам властей, в город могло проникнуть до 80 тыс. человек, однако предполагается, что подавляющее большинство нелегалов уже вернулось в Марокко.