Король цыган в Румынии призвал поддержать Клинтон на выборах президента США

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Глава цыган в Румынии Дорин Чоаба, провозгласивший себя "королем всех цыган", призвал эмигрировавших в США собратьев поддержать на президентских выборах бывшего главу госдепартамента Хиллари Клинтон.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по его словам, это может обеспечить Клинтон дополнительно около 300 тыс. голосов.

"Я, как председатель Международной организации ромов (цыган), а также в качестве короля всех ромов, попросил поддержать на президентских выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, потому что только она сумела продемонстрировать открытость по отношению к нашей общине", - сказал Чоаба.