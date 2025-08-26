Korean Air заключила контракт о закупке 103 самолетов Boeing 

О нас

Другие страны
26 августа 2025 г. 12:41
Южнокорейская авиакомпания Korean Air намерена приобрести 103 самолета Boeing для модернизации своего парка и поддержки роста по мере интеграции операций с Asiana Airlines в течение ближайших нескольких лет.

Как сообщает Report, об этом говорится в пресс-релизе компании Boeing.

Соглашение было подписано в понедельник в Вашингтоне на полях встречи президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна с главой Белого дома Дональдом Трампом.

"Заказ Korean Air станет крупнейшим в истории авиакомпании и крупнейшим заказом Boeing на широкофюзеляжные самолеты от азиатского перевозчика. После завершения сделки Korean Air получит первый заказ на 777-8F и обеспечит около 135 тыс. рабочих мест по всей территории США", - говорится в пресс-релизе.

Авиакомпания намерена приобрести 20 самолетов 777-9, 25 лайнеров 787-10 и 50 единиц 737-10, а также 8 грузовых самолетов 777-8. Поставки будут осуществляться поэтапно до конца 2030 года.

Korean Air намерена направить порядка $50 млрд на закупку самолетов, двигателей, а также оплату услуг американских компаний, говорится в ее пресс-релизе.

Заказ на самолеты Boeing оценивается в $36,2 млрд, еще $690 млн будут потрачены на закупку двигателей у GE Aerospace и CFM International и $13 млрд - на оплату услуг комплексного технического обслуживания в рамках 20-летнего контракта с GE Aerospace.

В настоящее время Korean Air эксплуатирует 108 самолетов Boeing, включая модели 737, 747, 777 и 787.

Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya ABŞ-dən 103 təyyarə alacaq

Последние новости

