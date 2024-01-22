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Корабли НАТО зашли в литовский порт Клайпеда

Корабли НАТО зашли в литовский порт Клайпеда Четыре корабля из состава группы постоянной готовности ВМС НАТО зашли в Клайпедский государственный морской порт Литвы.
Другие страны
22 января 2024 г. 20:39
Корабли НАТО зашли в литовский порт Клайпеда

Четыре корабля из состава группы постоянной готовности ВМС НАТО зашли в Клайпедский государственный морской порт Литвы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"Визит кораблей стран - членов НАТО, входящих в важную боевую единицу Североатлантического альянса, подчеркивает прочность связей Литвы с НАТО и признание нашего важного места в альянсе", - говорится в сообщении.

В литовский порт зашли фрегаты Испании Almirante Juan De Borbon и Италии Luigi Rizzo, а также корабли логистического обеспечения Cantabria (Испания) и Bonn (Германия).

Группа ВМС постоянной готовности сформирована из делегируемых в нее кораблей стран - членов НАТО. Они выполняют текущие задачи командования, а также могут быть задействованы в кризисных ситуациях.

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Версия на английском языке Four NATO ships visit Lithuania's Klaipeda
Версия на азербайджанском языке NATO gəmiləri Litvanın Klaypeda limanına daxil olub

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