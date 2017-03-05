Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Корабль ВМС Норвегии спас 503 мигранта в Средиземном море.

Как передает Report, об этом сoобшил агентство Associated Press.

По данным военных, на борту резиновых шлюпок, в которых перемещались беженцы, было 358 мужчин, 29 женщин и 116 детей. Многие из них были ранены. В ходе спасательной операции скончался 16-летний мальчик, который страдал от серьезного заболевания.

Отмечается, что два человека были задержаны по подозрению в торговле людьми и переданы итальянской полиции.