    Корабль Blue Origin с туристами выполнил суборбитальный полет

    Другие страны
    • 22 января, 2026
    • 21:47
    Корабль Blue Origin с туристами выполнил суборбитальный полет

    Американский многоразовый корабль New Shepard с коммерческим экипажем из шести туристов начал суборбитальный полет.

    Как передает Report, об этом сообщила компания-разработчик Blue Origin.

    Запуск New Shepard был осуществлен со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас в 11:27 по американскому времени (в 20:27 по Баку).

    Полет продлился 10-11 минут.

    В состав экипажа NS-38 вошли предприниматель Тим Дрекслер, акушер-гинеколог Линда Эдвардс, международный девелопер и инвестор в сфере недвижимости Ален Фернандес, предприниматель, технолог и путешественник Альберто Гутьеррес, отставной полковник ВВС США, бывший пилот истребителя F-15 и основатель производственной компании Джим Хендрен, а также директор по запускам космических кораблей New Shepard компании Blue Origin Лаура Стайлз.

    Многоразовая ракета New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатого 18-метрового носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

    Стоимость полета для космических туристов на New Shepard оценивается в $500 тыс.

    В рамках программы New Shepard с 2021 года осуществлено 16 успешных суборбитальных миссий с экипажем, на границе между атмосферой Земли и космосом побывали 92 туриста (из них 6 дважды).

