Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пожилую женщину

В Великобритании полицейский, который сопровождал принца Уильяма и Кейт Миддлтон на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, сбил переходившую дорогу 83-летнюю женщину.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газета The Sun.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Полицейский на мотоцикле ехал перед машиной принца и его супруги, освобождая им путь, он расчищал дорогу от других машин.

Свидетели отмечают, что полицейский ехал по встречной полосе, в результате чего наехал на женщину, она была госпитализирована.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон были "шокированы", узнав о произошедшем. Они отправили женщине цветы и письмо с соболезнованиями, а также выразили желание посетить пострадавшую.