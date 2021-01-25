Конте планирует подать в отставку с поста премьера Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник подаст в отставку в связи с начавшимся в стране политическим кризисом.

Председатель правительства Италии Джузеппе Конте заявил о намерении подать в отставку со своего поста.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительственного дворца Киджи.

"Во вторник в 09:00 (12:00 бакинское время) созывается заседание Совмина, в ходе которого председатель правительства Джузеппе Конте объявит о том, что подает в отставку. После этого он передаст заявление президенту республики Серджо Маттарелле", - говорится в распространенном заявлении.

Как предполагается, отставка может носить формальный характер, поскольку не исключается, что Конте получит новый мандат и возможность сформировать кабинет, который будет пользоваться более широкой поддержкой в парламенте.