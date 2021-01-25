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Конте планирует подать в отставку с поста премьера Италии

Конте планирует подать в отставку с поста премьера Италии Премьер-министр Италии Джузеппе Конте во вторник подаст в отставку в связи с начавшимся в стране политическим кризисом.
Другие страны
25 января 2021 г. 23:07
Конте планирует подать в отставку с поста премьера Италии
Джузеппе Конте

Председатель правительства Италии Джузеппе Конте заявил о намерении подать в отставку со своего поста.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительственного дворца Киджи.

"Во вторник в 09:00 (12:00 бакинское время) созывается заседание Совмина, в ходе которого председатель правительства Джузеппе Конте объявит о том, что подает в отставку. После этого он передаст заявление президенту республики Серджо Маттарелле", - говорится в распространенном заявлении.

Как предполагается, отставка может носить формальный характер, поскольку не исключается, что Конте получит новый мандат и возможность сформировать кабинет, который будет пользоваться более широкой поддержкой в парламенте.

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