Конте отказался возглавить правительство Италии

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Джузеппе Конте не удалось сформировать правительство Италии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти.

"Президент Республики принял профессора Джузеппе Конте,…который вернул мандат на формирование правительства, предоставленный ему 23 мая. Президент Республики поблагодарил его за усилия, которые он приложил при выполнении этого поручения",- заявил Дзампетти, выступление которого транслировало в прямом эфире государственное телевидение Rai.

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил сформировать национальное правительство Конте в среду, 23 мая.