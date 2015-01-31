Контактная группа по Украине готова к новому соглашению

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Члены трехсторонней контактной группы рассчитывают финализировать договоренности с подписантами Минского протокола и Минского меморандума от 5 и 9 сентября 2014 года по урегулированию кризиса на востоке Украины.

"Накануне консультаций в Минске, трехсторонняя контактная группа исходит из понимания о необходимости достижения следующих практических результатов: соглашения о немедленном прекращении огня и выводе тяжелого вооружения с линии соприкосновения сторон [...], обеспечения неограниченных поставок базовых товаров и гуманитарной помощи в пострадавшие районы в Донецкой и Луганской областях, а также прогресса в освобождении задержанных", - говорится в заявлении на сайте ОБСЕ.

Ранее представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин заявил, что в случае срыва переговоров они оставляют за собой право продолжить наступление до полного освобождения "бывших Донецкой и Луганской областей", информирует Report со ссылкой на BBC.