Консульство США в Ираке второй раз за четыре месяца обстреляли с БПЛА

Консульство США в Ираке второй раз за четыре месяца обстреляли с БПЛА

Консульство США в Ираке второй раз за четыре месяца обстреляли с беспилотника. В результате атаки пострадали три человека.

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Консульство США в Ираке второй раз за четыре месяца обстреляли с беспилотника. В результате атаки пострадали три человека. Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, инцидент произошел в Эрбиле - столице Иракского Курдистана. По одним данным, речь идет об обстреле, по другим - о взрыве дрона-камикадзе. В результате происшествия ранения получили три гражданских лица. В последний раз диппредставительство подвергалось нападению в марте. С иранской базы Хасабад в Тебризе было выпущено 6 ракет. СМИ сообщали, что целью атаки была секретная база израильской разведки, расположенная в том же здании. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram