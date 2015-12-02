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    Конституционный суд Испании признал незаконной резолюцию о начале независимости Каталонии

    По мнению судей, эта резолюция подрывает основные принципы Конституции и правового государства

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Конституционный суд Испании признал незаконной резолюцию о начале обретения независимости Каталонии, принятой парламентом этого автономного сообщества 9 ноября, и приостановил ее действие, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По мнению судей, эта резолюция противоречит основному закону страны и "подрывает основные принципы Конституции и правового государства".

    Во вторник Конституционный суд Испании приступил к рассмотрению иска правительства страны в отношении незаконности резолюции каталонского парламента о "начале процесса обретения независимости Каталонии".

    Власти Каталонии 27 ноября заявили, что в резолюции не провозглашается независимость, а говорится о "намерении начать процесс", что многие эксперты расценили как смягчение позиции каталонских властей.

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