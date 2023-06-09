Конгрессмены США внесли резолюцию о незамедлительной передаче Киеву ракет ATACMS

Группа американских конгрессменов от обеих партий представила резолюцию, призывающую вашингтонскую администрацию незамедлительно передать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.

Группа американских конгрессменов от обеих партий представила резолюцию, призывающую вашингтонскую администрацию незамедлительно передать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении пресс-службы комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Резолюцию поддержали председатель указанного комитета Майкл Маккол (республиканец от штата Техас), а также несколько других законодателей из числа республиканцев и демократов. "Не предоставляя Украине вооружений, которые ей нужны для победы в войне, администрация увеличивает продолжительность войны", - утверждал Маккол.

Он подчеркнул крайнее разочарование по поводу того, что "администрация США сидит на оставшихся миллиардах долларов на военную помощь", чего хватило бы на "немедленную передачу Украине ATACMS".

"Это помогло бы ее вооруженным силам и серьезно изменило бы боевую обстановку", - добавил М.Маккол.