Конгрессмены США предложила наградить Трампа Нобелевской премией мира

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Группа американских конгрессменов предложила номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает Report со ссылкой на РБК.

Текст письма, направленного в Нобелевский комитет, опубликовала пресс-служба члена конгресса Люка Мессера.

В качестве главной заслуги Трампа называются его усилия по прекращению кризиса на Корейском полуострове. Авторы письма заявляют, что американский лидер оказал давление на КНДР для прекращения ее ядерной программы и инициировал "одни из самых успешных в истории" международных санкций. Конгрессмены считают, что это подтолкнуло Северную Корею к началу переговоров.

Отметим, что ранее лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин также заявлял, что Трамп достоин Нобелевской премии мира.