Конгрессмены США посетят Китай
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 02:07
Двухпартийная группа законодателей Палаты представителей Конгресса США официально посетит Китай в сентябре.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC.
Уточняется, что чиновники намерены встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
Это, как указывает телеканал, первый подобный визит членов Палаты представителей с 2019 года.
Ранее в Главном таможенном управлении КНР сообщили, что объем китайско-американской торговли сократился в январе - августе примерно до 380 миллиардов долларов, сокращение в годовом выражении составило более 14 процентов.
