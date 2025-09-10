ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Конгрессмены США посетят Китай

    Другие страны
    10 сентября, 2025
    • 02:07
    Конгрессмены США посетят Китай

    Двухпартийная группа законодателей Палаты представителей Конгресса США официально посетит Китай в сентябре.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC.

    Уточняется, что чиновники намерены встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Это, как указывает телеканал, первый подобный визит членов Палаты представителей с 2019 года.

    Ранее в Главном таможенном управлении КНР сообщили, что объем китайско-американской торговли сократился в январе - августе примерно до 380 миллиардов долларов, сокращение в годовом выражении составило более 14 процентов.

