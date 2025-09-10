Конгрессмены США посетят Китай

Двухпартийная группа законодателей Палаты представителей Конгресса США официально посетит Китай в сентябре.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC.

Уточняется, что чиновники намерены встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Это, как указывает телеканал, первый подобный визит членов Палаты представителей с 2019 года.

Ранее в Главном таможенном управлении КНР сообщили, что объем китайско-американской торговли сократился в январе - августе примерно до 380 миллиардов долларов, сокращение в годовом выражении составило более 14 процентов.