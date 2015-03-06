Конгрессмены просят Обаму начать поставки оружия Киеву

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Члены Палаты представителей американского конгресса написали письмо Бараку Обаме, призывая его разрешить поставки летального вооружения Украине.

В письме, подписанном как демократами, так и республиканцами, говорится, что Россия нарушает нормы международного права, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Москва настаивает на том, что на стороне сепаратистов сражаются российские добровольцы, а не военные.

Президент США ранее говорил, что рассматривает возможность поставок оружия в случае, если не удастся разрешить кризис на востоке Украины дипломатическими средствами.