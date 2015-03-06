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    Конгрессмены просят Обаму начать поставки оружия Киеву

    В письме, подписанном как демократами, так и республиканцами, говорится, что Россия нарушает нормы международного права

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Члены Палаты представителей американского конгресса написали письмо Бараку Обаме, призывая его разрешить поставки летального вооружения Украине.

    В письме, подписанном как демократами, так и республиканцами, говорится, что Россия нарушает нормы международного права, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Москва настаивает на том, что на стороне сепаратистов сражаются российские добровольцы, а не военные.

    Президент США ранее говорил, что рассматривает возможность поставок оружия в случае, если не удастся разрешить кризис на востоке Украины дипломатическими средствами.

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