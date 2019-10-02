Конгрессмены США обвинили Помпео в запугивании свидетелей по делу об импичменте

Демократы из Палаты представителей Конгресса во вторник обвинили госсекретаря Майкла Помпео в запугивании сотрудников Госдепартамента, которые были вызваны для дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, "по сообщениям, госсекретарь Помпео был на связи, когда президент оказывал давление на Украину, чтобы очернить своего политического оппонента. Если это так, госсекретарь Помпео теперь является свидетелем в расследовании, проводимом Палатой представителей в рамках процедуры импичмента. Он должен немедленно прекратить запугивание свидетелей в Госдепартаменте с целью защитить себя и президента", - говорится в совместном заявлении председателей комитета по иностранным делам Элиота Энгела (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджи Каммингса (демократ от штата Мэриленд).

"Любые попытки запугать свидетелей или помешать их разговору с Конгрессом... являются незаконными и будут доказательством препятствования расследованию. В ответ... Конгресс может сделать вывод, что удерживаемые документы и свидетельские показания могут содержать информацию, которая подтверждает жалобу осведомителя", - напомнили законодатели.