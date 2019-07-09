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Конгрессмен Суолуэлл первым из демократов вышел из предвыборной гонки в США

​Конгрессмен Суолуэлл первым из демократов вышел из предвыборной гонки

Конгрессмен от штата Калифорния Эрик Суолуэлл первым принял решение выйти из списка претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США.

Как передаёт Report, об этом Суолуэлл объявил в понедельник на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN.

"Сегодня наша президентская кампания завершается", - сказал конгрессмен, напомнив, что он вступил в предвыборную борьбу лишь три месяца назад.

"Я никогда не забуду людей, с которыми я встречался, и уроки, извлеченные мною во время поездок по стране", - продолжал Суолуэлл, выразив надежду, что его политическая борьба за искоренение насилия с применение огнестрельного оружия в США только начинается.

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