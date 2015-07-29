Конгресс США затребовал у разведки дополнительные оценки соглашения с Ираном

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Республиканцы в Конгрессе США затребовала у ЦРУ и других американских спецслужб дополнительный анализ соглашения по ядерной программе Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в письме, направленном во вторник директору национальной разведки США Джеймсу Клэпперу, содержится просьба представить такие материалы к 3 сентября, когда законодатели возобновят работу после августовских каникул.

Автор послания - председатель комитета по разведке палаты представителей Дэвин Нунез - хочет, чтобы спецслужбы ответили на вопрос, смогут ли они с помощью своих специфических средств и методов контролировать соблюдение Ираном обязательств в ядерной области. Конгрессмена-республиканца интересуют также "намерения Ирана" в сфере использования ядерной энергии и любые "нестандартные оценки" заключенной с ним сделки.

Нунез, как и подавляющее большинство республиканцев в Конгрессе, пока выступает против договоренности, достигнутой пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией с Исламской Республикой. Это показали слушания, состоявшиеся на прошлой неделе в комитете по иностранным делам сената и во вторник - в таком же комитете палаты представителей.

Выступившие там госсекретарь США Джон Керри, министр финансов Джейкоб Лью и министр энергетики Эрнест Монис убеждали законодателей, что соглашение с Ираном позволяет не допустить создания в этой стране ядерного оружия и поэтому должно быть поддержано Конгрессом. Тем не менее, республиканцы считают, что договоренность имеет слишком много недостатков, в том числе, в системе проверки иранских военных объектов, и поэтому в долгосрочной перспективе не может гарантировать исключительно мирный характер ядерной программы ИРИ.