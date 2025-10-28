Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Конгресс США в 13-й раз отклонил законопроект о финансировании

    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 23:17
    Конгресс США в 13-й раз отклонил законопроект о финансировании

    Сенат Конгресса США в 13-й раз за последние несколько недель отклонил предложенный Республиканской партией законопроект об обеспечении финансирования работы федерального правительства, которое сейчас частично приостановлено (шатдаун).

    Как передает Report, в ходе процедурного голосования ранее одобренный Палатой представителей документ поддержали 54 члена верхней палаты Конгресса, против высказались 45 сенаторов. Для одобрения законопроекта требуются 60 голосов.

    Шатдаун в США начался в полночь 1 октября (08:00 по Баку) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

    шатдаун Конгресс США

    Последние новости

    23:33

    ХАМАС заявил о непричастности к стрельбе в Рафахе

    Другие страны
    23:17

    Конгресс США в 13-й раз отклонил законопроект о финансировании

    Другие страны
    22:58

    Аэропорт базы США Гуантанамо закрыли из-за урагана "Мелисса" до 2 ноября

    Другие страны
    22:50

    В Бразилии число погибших в противостоянии полицейских и преступников возросло до 64 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:33

    СМИ: Израиль нанес авиаудары по Газе

    Другие страны
    22:11

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня Республики в Турции

    Внешняя политика
    21:59

    Рютте: НАТО полностью поддержит Литву в борьбе с воздушными шарами

    Другие страны
    21:55
    Фото

    Президент Ильхам Алиев вручил ключи от квартир жителям сел Мамедбейли и Агалы Зангиланского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    21:42
    Фото

    Ильхам Алиев принял участие в открытии села Мамедбейли и 2-го этапа села Агалы Зангиланского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    Лента новостей