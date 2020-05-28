Конгресс США принял законопроект о санкциях против Китая

Палата представителей Соедненных Штатов приняла законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за притеснение уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств.

Об этом Report передает со ссылкой на The Hill.

"Сегодня мы отправляем послание о том, что мы стоим на стороне уйгуров, боремся за угнетенных и не забудем этого", — заявил член Палаты представителей демократ Брэд Шерман.

В начале мая данный законопроект был единогласно принят верхней палатой Конгресса США. Теперь документ отправляется на подпись главе государства Дональду Трампу.

В Китае есть Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), населенный одним из самых многочисленных национальных меньшинств страны — уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам.