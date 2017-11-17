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    Конгресс США принял проект бюджета Пентагона в размере $700 млрд

    Принятый закон в скором времени будет направлен президенту на подписание

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Сенат конгресса США принял проект бюджета Пентагона в размере $700 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, утверждённая сумма значительно превышает ту, которую ранее озвучил американский лидер Дональд Трамп.

    Принятый закон в скором времени будет направлен президенту на подписание.

    Согласно тексту документа, на осуществление непосредственной деятельности Пентагону выделяется $634 млрд, а на проведение военных операций за рубежом — $66 млрд.

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