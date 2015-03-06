Конгресс США отказался голосовать по законопроекту вопроса ядерной программы с Ираном

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/Конгресс США отказался от попыток на будущей неделе провести голосование по законопроекту, наделяющему его правом рассматривать договоренности об урегулировании ядерной программы Ирана в случае их достижения с Тегераном постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Инициатором организации скорейшего голосования по данному законопроекту на Капитолийском холме выступала Республиканская партия США, находящаяся в настоящее время в оппозиции, но контролирующая по итогам ноябрьских промежуточных выборов и сенат, и палату представителей Конгресса. Тем не менее, в четверг лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) принял решение отложить намечавшиеся дебаты и голосование по этому законопроекту. Пресс-секретарь лидера фракции большинства в сенате Дон Стюарт подтвердил, что планировавшееся на вторник процедурное голосование по документу не состоится.

Против начала дебатов по законопроекту до завершения переговоров группы "пять плюс один" с Тегераном выступали и выступают законодатели, представляющие Демократическую партию США. Вняв многократным требованиям однопартийца - президента США Барака Обамы, они предупредили республиканцев, что не поддержат законопроект, если тот окажется вынесен на голосование еще до окончания диалога "шестерки" с Ираном. Иран и постоянная пятерка СБ ООН и Германия ранее условились добиться выхода на рамочные договоренности к концу марта.

Авторами законопроекта стали сенаторы Роберт Коркер и Роберт Менендес. Первый является председателем, а второй - старшим демократом в сенатском комитете по иностранным делам.