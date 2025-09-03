    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    • 03 сентября, 2025
    • 04:50
    Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса опубликовал более 33 тыс. материалов по делу обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна.

    Как передает Report со ссылкой на заявление комитета, материалы были получены в августе от Министерства юстиции США, часть данных из документов была удалена, чтобы избежать компрометации жертв сексуальной эксплуатации.

    "Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы получить ответы и сделать это как можно скорее", - заявил ранее председатель упомянутого комитета Джеймс Комер (республиканец, от штата Кентукки).

    Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет.

    В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

