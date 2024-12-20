Конгресс США не поддержал законопроект о дальнейшем финансировании правительства

Палата представителей Конгресса США полного состава в четверг не приняла представленный республиканцами законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства и повышении потолка государственного долга.

Палата представителей Конгресса США полного состава в четверг не приняла представленный республиканцами законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства и повышении потолка государственного долга.

Как передает Report , трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN .

Документ поддержали 174 члена нижней палаты Конгресса, 235 высказались против.

Законопроект предусматривает продление финансирования федерального правительства до 14 марта 2025 года, а также приостановку до 30 января 2027 года действия потолка госдолга США. Он в ноябре впервые превысил $36 трлн.