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Конгресс США не поддержал законопроект о дальнейшем финансировании правительства

Конгресс США не поддержал законопроект о дальнейшем финансировании правительства Палата представителей Конгресса США полного состава в четверг не приняла представленный республиканцами законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства и повышении потолка государственного долга.
Другие страны
20 декабря 2024 г. 05:46
Конгресс США не поддержал законопроект о дальнейшем финансировании правительства

Палата представителей Конгресса США полного состава в четверг не приняла представленный республиканцами законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства и повышении потолка государственного долга.

Как передает Report, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Документ поддержали 174 члена нижней палаты Конгресса, 235 высказались против.

Законопроект предусматривает продление финансирования федерального правительства до 14 марта 2025 года, а также приостановку до 30 января 2027 года действия потолка госдолга США. Он в ноябре впервые превысил $36 трлн.

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