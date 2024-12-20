Конгресс США не поддержал законопроект о дальнейшем финансировании правительства

Палата представителей Конгресса США полного состава в четверг не приняла представленный республиканцами законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства и повышении потолка государственного долга.
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Документ поддержали 174 члена нижней палаты Конгресса, 235 высказались против.
Законопроект предусматривает продление финансирования федерального правительства до 14 марта 2025 года, а также приостановку до 30 января 2027 года действия потолка госдолга США. Он в ноябре впервые превысил $36 трлн.