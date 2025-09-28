Конгресс США изучает роль ФБР в беспорядках в Капитолии 2021 года

Конгресс США ведет расследование того, какую роль Федеральное бюро расследований (ФБР) сыграло во время штурма Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года.

Как передает Report, об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) в эфире телеканала CNN.

Ранее на этой неделе Трамп обвинил сотрудников ФБР в провокациях во время штурма Капитолия, заявив, что в толпе протестующих находилось 274 агента ведомства, которые действовали в роли подстрекателей. "Есть много новых вопросов <...> есть видео, по которым ведутся споры, - сказал Джонсон. - Каким образом некоторые из этих людей были причастны к беспорядкам? Подстрекали ли они толпу, открывали ли ворота, чтобы пустить их протестующих внутрь? Есть вопросы, и на них необходимо получить ответы".

После беспорядков 6 января Палата представителей Конгресса США сформировала специальный комитет, расследовавший ситуацию вокруг штурма Капитолия. Джонсон указал, что в Конгрессе в настоящее время ведет работу специальный двухпартийный подкомитет, который "изучает работу предыдущего комитета [Конгресса] по 6 января, потому что в нем было много предвзятости и подтасовок".