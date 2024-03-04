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Конгресс достиг договоренностей по бюджету США

Конгресс достиг договоренностей по бюджету США Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренностей, которые позволяют обеспечить выделение средств на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, начавшегося 1 октября.
Другие страны
4 марта 2024 г. 03:19
Конгресс достиг договоренностей по бюджету США

Демократы и республиканцы в Конгрессе США достигли договоренностей, которые позволяют обеспечить выделение средств на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, начавшегося 1 октября.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в письменном заявлении лидера демократического большинства в Сенате Конгресса Чака Шумера.

"Хорошая новость состоит в том, что Конгресс, наконец, достиг двухпартийных договоренностей по шести законопроектам о финансировании правительства, что позволит продолжить его работу", - отметил он. Шумер констатировал, что 8 марта может приостановиться работа некоторых федеральных структур (шатдаун) из-за прекращения финансирования. По его словам, в ближайшие дни "Палата представителей должна быстро принять и направить в Сенат" согласованные обеими партиями документы. "Когда мы получим законопроекты, Сенату снова потребуется двухпартийное сотрудничество, чтобы принять их до крайнего срока, который наступит в пятницу, и избежать шатдауна", - добавил Шумер.

Агентство сообщило, что согласно договоренностям, бюджет правительства США на 2024 финансовый год составит около $1,66 трлн.

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