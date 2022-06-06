Конгресc ISU может продлить отстранение россиян от соревнований

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) во второй день работы в Пхукете (Таиланд) 7 июня планирует обсудить вопрос о продлении отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) во второй день работы в Пхукете (Таиланд) 7 июня планирует обсудить вопрос о продлении отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в ISU.

"Вопрос об отстранении россиян от стартов планируется поднять 7 июня, но в зависимости от того, как пойдет конгресс, - сообщил источник. - Предположительно делегаты могут подтвердить действие коммюнике ISU".

1 марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.