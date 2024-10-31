На Тайване из-за супертайфуна "Конг-рей" погиб человек

По меньшей мере один человек погиб и еще 73 получили ранения из-за обрушившегося на Тайвань супертайфуна "Конг-рей".

По меньшей мере один человек погиб и еще 73 получили ранения из-за обрушившегося на Тайвань супертайфуна "Конг-рей".

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил оперативный штаб острова по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Крупнейший с 1996 года супертайфун "Конг-рей" достиг восточного побережья Тайваня около 13:40 по местному времени в районе уезда Тайдун. Власти объявили четверг нерабочим днем, занятия в учебных заведениях отменены, а экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

Кроме того, на острове отменили более 500 авиарейсов и почти 140 рейсов паромного сообщения.

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Радиус супертайфуна "Конг-рей" достиг 320 км, что делает его самым масштабным подобным зафиксированным на Тайване явлением с 1996 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По данным тайваньских метеорологов, ветра со скоростью выше 25 м/с ощущаются на расстоянии 150 км от так называемого глаза бури - центра супертайфуна. В то же время ветер со скоростью выше 15 м/с фиксируется на расстоянии до 320 км.

Последний раз тропический циклон такого масштаба ударял по Тайваню в 1996 году - это был тайфун "Херб". Тогда на острове погиб 51 человек, еще более 460 получили ранения.