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    ​СМИ: Боевики похитили более 300 мирных граждан в Сирии

    Среди пленных большое количество детей

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" взяли в плен 300 мирных граждан в пригороде Идлиб - на северо-западе Сирии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как передает ливанский телеканал "Ал-Маядин", террористы похитили граждан из поселения Аль-Дана. По данным телеканала, среди пленных большое количество детей.

    Город Идлиб с населением в 100 тысяч человек 28 марта был захвачен боевиками "Джебхат ан-Нусра" и стал вторым городом после Ракки, который полностью перешел под контроль террористов.

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