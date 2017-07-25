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    Компания Michael Kors купила обувной бренд Jimmy Choo за 1,1 млрд. долларов

    Согласно условиям сделки, британский бренд станет подразделением Michael Kors

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Американский производитель модной одежды и сумок Michael Kors Holdings приобрел британский элитный обувной бренд Jimmy Choo. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, сумма сделки оценивается в 896 млн фунтов (1,1 млрд долларов).

    Jimmy Choo объявила о поиске покупателя в апреле этого года. В последние годы продажи компании падали.

    Согласно условиям сделки, британский бренд станет подразделением Michael Kors.

    В заявлении Michael Kors говорится, что слияние компаний, как ожидается, должно значительно повысить продажи Jimmy Choo, а также расширить ассортимент товаров компании.

    В компании также надеются на расширение числа моделей мужской обуви и на более активный выход Jimmy Choo на мировые рынки, в первую очередь азиатские.

    Jimmy Choo производит обувь премиум-класса и другие предметы роскоши с 1996 года.

    Фирму основали дизайнер обуви Джимми Чу и бывшая обозреватель Vogue Тамара Меллон.

    У компании 150 магазинов по всему миру.

    Туфли Jimmy Choo можно нередко увидеть на "красных дорожках".

    В частности, этой обуви отдавали предпочтение Дженнифер Лопес, Бейонсе, Эмма Стоун и герцогиня Кембриджская Кейт.

    Но в последние годы рост продаж Jimmy Choo стал замедляться. Если три года назад компания отчиталась о росте продаж на 12% по сравнению с предыдущим годом, тот теперь этот показатель составляет всего 2%.

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