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Компания Ford отзовет в США свыше 90 тыс. автомобилей из-за неисправности

Компания Ford отзовет в США свыше 90 тыс. автомобилей из-за неисправности Компания Ford отзовет 90 736 автомобилей в США из-за риска поломки двигателя во время эксплуатации транспорта.
Другие страны
31 августа 2024 г. 16:32
Компания Ford отзовет в США свыше 90 тыс. автомобилей из-за неисправности

Компания Ford отзовет 90 736 автомобилей в США из-за риска поломки двигателя во время эксплуатации транспорта.

Как передает Report, об этом сообщает портал US.News со ссылкой на американское Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA).

По данным NHTSA, отзыв затронет некоторые автомобили Bronco, F-150, Edge, Explorer, Lincoln Nautilus и Lincoln Aviator 2021–2022 годов, оснащенные двигателем Nano EcoBoost объемом 2,7 л или 3,0 л.

Регулятор сообщил, что в рамках мер по устранению проблемы дилеры проведут циклическое испытание двигателя и при необходимости заменят двигатель бесплатно.

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