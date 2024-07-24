Компании Румынии и США подписали контракт по проекту АЭС с малым модульным реактором

Румынские компании Nuclearelectrica и RoPower Nuclear заключили с американской компанией Fluor Corporation контракт о втором этапе инженерных и проектных работ по проекту строительства АЭС на месте бывшей ТЭЦ в Дойчешти (уезд Дымбовица) по технологии малы

Румынские компании Nuclearelectrica и RoPower Nuclear заключили с американской компанией Fluor Corporation контракт о втором этапе инженерных и проектных работ по проекту строительства АЭС на месте бывшей ТЭЦ в Дойчешти (уезд Дымбовица) по технологии малых модульных реакторов.

Как передает Report, об этом сообщила Nuclearelectrica.

По информации, контракт был подписан на полях форума Трансатлантического партнерства по сотрудничеству в области энергетики и климата, который проходит в Бухаресте. Проект направлен на создание в Румынии первой в Европе АЭС с технологией SMR NuScale Power.

Реализация проекта позволит стабилизировать национальную энергетическую систему и получать чистую энергию по сниженным ценам, сказал на церемонии подписания министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа. По его словам, технико-экономическое обоснование будет подготовлено за 13 месяцев. Если его показатели покажут эффективность системы, первый модульный ядерный реактор войдет в строй через пять лет.

Румынские компании Nuclearelectrica и E-Infra, а также американская NuScale Power заключили меморандум о понимании с целью развития проекта малого модульного ядерного реактора в Румынии в мае 2022 года. В июне того же года правительство США вместе с NuScale Power предоставили Nuclearelectrica грант в размере 14 млн долларов для подготовки инженерного и проектного обоснования станции.