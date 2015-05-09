Коморовский призвал поляков к интеграции с ЕС и НАТО

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Дальнейшая интеграция с Евросоюзом, усиление НАТО и укрепление безопасности и обороноспособности Польши должны стать ответом на исторический урок, полученный Варшавой в результате событий Второй мировой войны, заявил президент Польши Бронислав Коморовский, выступая в центре Варшавы на площади маршала Пилсудского, где проходят мероприятия по случаю Национального дня Победы, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Сегодня в Варшаве нашим ответом на уроки Второй мировой войны должно быть дальнейшее объединение со свободным миром, участие в европейской интеграции, в усилении Североатлантического альянса, нашим ответом должно стать укрепление польской безопасности и обороноспособности", - сказал Коморовский.

Президент призвал к "последовательному строительству доверительного единства в вопросе о польской цели, которой является наше членство в свободном мире Запада и польская безопасность".

По словам Коморовского, конец Второй мировой войны не принес полякам "радости свободы". "Он принес нам много страданий, много боли и долгие годы борьбы за свободу", - сказал польский президент.